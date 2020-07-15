У Гонконгу через коронавірус знову закрили Діснейленд. Парк розваг встиг попрацювати місяць. На тиждень припинили роботу також спортзали і розважальні центри.

Зібрання більш ніж чотирьох людей під забороною. Востаннє такі суворі заходи запроваджували в березні. Місцева влада заявляє: Гонконгу загрожує вже третя хвиля коронавірусу.

Напередодні там зафіксували 52 нових випадки, більшість хворих - місцеві.