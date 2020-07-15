Ослабление карантина: какие области не готовы к изменениям [ Редактировать ]
Шесть областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Из обновленного списка были исключены Ривненская и Тернопольская области, и включена Харьковская область. Такие данные были обнародованы Министерством здравоохранения.
Таким образом, по состоянию на 15 июля, не соответствуют требованиям Минздрава следующие регионы:
- Винницкая область (динамика);
- Волынская область (процент выявления);
- Донецкая область (охват тестирования);
- Закарпатская область (загруженность кроватей в больницах и процент выявления);
- Харьковская область (процент выявления);
- Черниговская область (охват тестирования).
Для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям:
- загруженность мест в больницах менее 50%;
- проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
- процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;
- динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.
Отметим, Минздрав последний раз публиковал списки готовности регионов к ослаблению карантина 12 июля. Тогда к ослаблению были не готовы семь областей.
Ранее сообщалось, что американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ.
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