Под Радой произошла потасовка [ Редактировать ]
В пятницу, 17 июля, возле здания Верховной Рады проходит акция протеста из-за "языкового" законопроекта. В ходе протеста произошла потасовка между протестующими и правоохранителями. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Правоохранители в отношении протестующих использовали резиновые дубинки. Информации о пострадавших нет.
Отметим, под Радой собрались около 1000 человек, которые уже второй день протестуют из-за "языкового" законопроекта.
Ранее мы писали о том, что в четверг, 16 июля, под здание Верховной Рады пришли около сотни людей.
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