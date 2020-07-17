В пятницу, 17 июля, возле здания Верховной Рады проходит акция протеста из-за "языкового" законопроекта. В ходе протеста произошла потасовка между протестующими и правоохранителями. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Правоохранители в отношении протестующих использовали резиновые дубинки. Информации о пострадавших нет.

Отметим, под Радой собрались около 1000 человек, которые уже второй день протестуют из-за "языкового" законопроекта.

Ранее мы писали о том, что в четверг, 16 июля, под здание Верховной Рады пришли около сотни людей.