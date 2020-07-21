Лидер "Ляписа" Сергей Михалок стал отцом в четвертый раз [ Редактировать ]
Основатель групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto Сергей Михалок стал многодетным отцом. Его жена, актриса Светлана Зеленковская родила сына. Об этом сообщает brutto_nostra на своей страничке в Instagram.
Буквально только что нас просто ошеломила радостная весть - у Сергея Михалка и Светланы Зеленковской родился сын!!! Вес - 3,8 кг, рост 53 см! Мама и малыш чувствуют себя удовлетворительно!
P.S. Четвёртый ребёнок в семье Михалков: Паша, Аксинья, Макар и...!
Новостью о пополнении в семье в соцсетях поделилась и счастливая мама.
Вчера я стала мамой четверых! 18.07.2020 в 12:12 пришел Новый человек в этот мир - Мирон! Мирон Сергеевич Михалок вес: 3380, рост: 53. Пришел легко! Потому что, Мир Он!
Мирон стал третьим совместным ребенком в семье Михалка и Зеленковской. Пара воспитывает семилетнего Макара и годовалого Федора. От первого брака у Сергея есть взрослый сын Павел, а у Светланы - дочь Аксинья.
Ранее сообщалось, что умер сооснователь легендарной группы "Ляпис Трубецкой".
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