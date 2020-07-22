Бабуля не стриглась и не мыла голову 64 года: результат шокирует (фото) [ Редактировать ]
83-летняя Нгуен Тхи Динь из Вьетнама не стриглась и не мыла голову 64 года. За это время на голове у бабули вырос 6-метровый дред, сообщает ua.korrespondent.net.
В 19 лет ее беспокоили сильные головные боли. Родители водили ее к специалистам, но причину так и не определили. Тогда женщина решила, что у нее болит голова из-за стрижки и мытья волос с шампунем.
С 19 лет она ни разу не стриглась и не мыла голову. Из-за этого ее волосы превратились в жгут.
По словам женщины, несмотря на преклонный возраст, ее волосы отрастают ежегодно на 10 см.
Ранее мы писали о том, что во Франции пенсионер случайно катапультировался из самолета.
по теме
Украинцев ждет три этапа повышения пенсий
В 2021 году Украину ожидают три этапа повышения пенсий
Ученые выявили целебные свойства черного перца
Многие считают черный перец популярной специей, которая делает вкус пищи острой и насыщенной
Невозможно разрезать: ученые создали уникальный материал
Британские и немецкие ученые создали первый в мире материал, который невозможно разрезать
Болельщикам разрешили посещать футбольные матчи
Трибуны стадионов будут заполнены на 25%
В Киеве 2-летняя девочка отравилась алкоголем
горе-мать не заметила, как ее малолетний ребенок выпил алкоголь