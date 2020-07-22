Бабуля из Вьетнама не мыла голову 64 года/ Фото: baohomnay.net

83-летняя Нгуен Тхи Динь из Вьетнама не стриглась и не мыла голову 64 года. За это время на голове у бабули вырос 6-метровый дред, сообщает ua.korrespondent.net.

В 19 лет ее беспокоили сильные головные боли. Родители водили ее к специалистам, но причину так и не определили. Тогда женщина решила, что у нее болит голова из-за стрижки и мытья волос с шампунем.

С 19 лет она ни разу не стриглась и не мыла голову. Из-за этого ее волосы превратились в жгут.

По словам женщины, несмотря на преклонный возраст, ее волосы отрастают ежегодно на 10 см.

Ранее мы писали о том, что во Франции пенсионер случайно катапультировался из самолета.