"Закатал котенка в банку": полиция нашла живодера (видео) [ Редактировать ]
Львовский живодер, который, 26 июня, зверски издевался над котенком, а затем - закатал животное в банку, задержан правоохранителями. Кадры с несчастным животным появились в Instagram, сообщают в Telegram-канале “ДТП.Киев”.
фото: скрин
По данным правоохранителей, сейчас живодера доставляют в Сокальское отделение полиции.
Стоит отметить,от рук живодера пострадал маленький черный котенок, который еле помещается в банке, которая закатана сверху крышкой. Видео сопровождается подписью: “Обиделся”.
Напомним, ранее разъяренный медведь избил американца до полусмерти.
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