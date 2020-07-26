Львовский живодер, который, 26 июня, зверски издевался над котенком, а затем - закатал животное в банку, задержан правоохранителями. Кадры с несчастным животным появились в Instagram, сообщают в Telegram-канале “ДТП.Киев”.

фото: скрин

По данным правоохранителей, сейчас живодера доставляют в Сокальское отделение полиции.

Стоит отметить,от рук живодера пострадал маленький черный котенок, который еле помещается в банке, которая закатана сверху крышкой. Видео сопровождается подписью: “Обиделся”.

Напомним, ранее разъяренный медведь избил американца до полусмерти.