В ночь на 27 июля, в аэропорту Токио "Нарита" из-за попадания молнии в фюзеляж грузовой самолет Japan Cargo Airlines был вынужден совершить аварийную посадку. Об этом сообщает NHK.

Речь идет о самолете Boeing 747, следовавшем из "Нариты" в направлении американского города Анкоридж, штат Аляска.

Через 20 минут после взлета на высоте 6700 метров в самолет ударила молния. В результате пилоты решили вернуться.

На борту находились пять членов экипажа, никто не пострадал.

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