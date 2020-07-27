Молния ударила в летящий самолет [ Редактировать ]
В ночь на 27 июля, в аэропорту Токио "Нарита" из-за попадания молнии в фюзеляж грузовой самолет Japan Cargo Airlines был вынужден совершить аварийную посадку. Об этом сообщает NHK.
Речь идет о самолете Boeing 747, следовавшем из "Нариты" в направлении американского города Анкоридж, штат Аляска.
Через 20 минут после взлета на высоте 6700 метров в самолет ударила молния. В результате пилоты решили вернуться.
На борту находились пять членов экипажа, никто не пострадал.
Ранее мы писали, что в Николаевской области от удара молнии погиб подросток. Во время грозы он находился на открытой территории
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