Во вторник, 28 июля, в Польше, в городе Люблин, проходит встреча глав МИД Украины, Польши и Литвы. Фото со встречи выложил в Twitter украинский министр Дмитрий Кулеба.

Сегодня мы встречаемся в Люблине, Польша, с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом и министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем для важных трехсторонних переговоров и решений, которые укрепят связи между нашими странами и подчеркнут их важную роль в Центральной Европе.

Ранее мы писали о том, что Путин и Меркель провели переговоры.