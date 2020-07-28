"Укрепят связи между странами": Украина, Польша и Литва проводят переговоры [ Редактировать ]
Во вторник, 28 июля, в Польше, в городе Люблин, проходит встреча глав МИД Украины, Польши и Литвы. Фото со встречи выложил в Twitter украинский министр Дмитрий Кулеба.
Сегодня мы встречаемся в Люблине, Польша, с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом и министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем для важных трехсторонних переговоров и решений, которые укрепят связи между нашими странами и подчеркнут их важную роль в Центральной Европе.
Ранее мы писали о том, что Путин и Меркель провели переговоры.
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