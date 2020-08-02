В Папуа - Новой Гвинее потерпел крушение самолет, груженный кокаином.

Об этом пишет RMZ.

По информации, воздушное судно перевозило 750 килограммов наркотических веществ, стоимостью 86 миллионов долларов.

Отмечается, что Австралийский пилот легкого самолета Cessna 402C был арестован и обвинен в незаконном въезде в страну. В полиции сказали, что он сотрудничал со следствием, и после его ареста было дополнительно обнаружено 28 пачек с наркотиками.

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