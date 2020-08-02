Коронацифри. За останню добу в Україні 1112 нових інфікувань на COVID-19. З них 74 дитини та 62 медпрацівника. 16 людей померли. Із лікарень виписали лише 235 одужалих.

Найбільшу кількість випадків зареєстровано в Івано-Франківській та Львівській областях і в місті Києві. Нагадаю, збільшення кількості хворих спостерігається понад тиждень. А в МОЗ вже заявили, що чекають на пік зараження у жовтні.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я: