Коронавірус накриє Україну в жовтні - МОЗ [ Редактировать ]
Коронацифри. За останню добу в Україні 1112 нових інфікувань на COVID-19. З них 74 дитини та 62 медпрацівника. 16 людей померли. Із лікарень виписали лише 235 одужалих.
Найбільшу кількість випадків зареєстровано в Івано-Франківській та Львівській областях і в місті Києві. Нагадаю, збільшення кількості хворих спостерігається понад тиждень. А в МОЗ вже заявили, що чекають на пік зараження у жовтні.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
Ми достатньо активно проводимо політику, щодо домовленостей про поставку вакцин в Україну, як тільки вони з'являться. Зі всіма, практично, компаніями. Але, поки цього не сталося, я прошу вас, заради вашого життя, заради здоров'я і життя ваших близьких - користуйтеся всіма рекомендаціями міністерства охорони здоров'я, дослухайтеся до них.
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