Дорога додому. Корабель Crew Dragon компанії Space X відстикувався від Міжнародної космічної станції і прямує на Землю. О 21.45 за Києвом - апарат має сісти на воду у Мексиканській затоці. На борту два астронавти - Боб Бенкен і Даґ Герлі. Вони провели на орбіті два місяці. Полетіли в травні.

Уперше в історії астронавти відправилися на МКС кораблем приватної компанії. До того ж, американці вперше за дев'ять років дісталися орбіти на власній ракеті, раніше використовували російські.