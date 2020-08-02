Crew Dragon з астронавтами відправився на Землю [ Редактировать ]
Дорога додому. Корабель Crew Dragon компанії Space X відстикувався від Міжнародної космічної станції і прямує на Землю. О 21.45 за Києвом - апарат має сісти на воду у Мексиканській затоці. На борту два астронавти - Боб Бенкен і Даґ Герлі. Вони провели на орбіті два місяці. Полетіли в травні.
Уперше в історії астронавти відправилися на МКС кораблем приватної компанії. До того ж, американці вперше за дев'ять років дісталися орбіти на власній ракеті, раніше використовували російські.
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