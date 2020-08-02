Чилійці навчили собак виявляти хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
Хвостаті біодетектори. По всьому світу на коронавірусну передову готуються відправити нових бійців собак. Вчені з'ясували - вони майже безпомилково вирізняють інфікованих на ковід за запахом. У чому секрет - дивіться в наступному матеріалі.
У цій школі при поліційному відділку Сантьяго тренують особливих собак. Їх називають біодетекторами.
Крістіан Ачеведо, очільник кінологічного центру поліції Сантьяго:
Ми маємо значний досвід роботи з собаками - 46 років. Тренували їх шукати зброю і наркотики. У псів у 50 разів більше нюхових рецепторів, ніж у людини. Вони можуть легко виявити інфікованого за запахом тіла.
Чотирилапим поліцейським дають понюхати зразки поту хворих на коронавірус. Песики вловлюють не сам вірус, а нові запахи. Вони з'являються через біохімічні зміни, розлади метаболізму, і вирізняють зразок від запаху звичайної людини. Недугу діагностують - не гірше за лікарів.
Крістіан Ачеведо, очільник кінологічного центру поліції Сантьяго:
Собаки вже давно навчені розпізнавати людей, які мають рак або хворобу Паркінсона. COVID-19 вони виявляють з точністю 95 відсотків.
Після такого вишколу цих лабрадорів і ретриверів - відправлять "на передову"- туди, де скупчення людей найбільші. В Чилі епідемія іде на спад, карантинні обмеження - готуються знімати.
Крістіан Ачеведо, очільник кінологічного центру поліції Сантьяго:
Наші собаки працюватимуть в громадських місцях - школи, автостанції, аеропорти. Вони виявлятимуть людей на ранній стадії хвороби. Таких пацієнтів ізолюватимуть і проводитимуть ПЛР-тести. Це дозволить нам уникнути масового зараження.
Раніше собак біодетекторів почали тренувати у Франції, Фінляндії, Німеччині, Об'єднаних Арабських Еміратах. Британські вчені вчать чотирилапих допомагати медикам уже понад 10 років. Собаки діагностують туберкульоз, рак, малярію.
Клер Гест, директорка кінологічної організації Medical Detection Dogs:
Команда із п'яти собак за день може "просканувати" 4-5 тисяч людей. І головне - виявити носіїв хвороби, у яких не проявляються симптоми.
Проте і в Європі, і в Чилі є ті, хто такий метод діагностики піддає сумніву. Деякі фахівці застерігають - треба спершу вивчити, наскільки імовірно, що тварини самі підхоплять коронавірус. А також - чи відрізняють вони ковід від звичайної пневмонії.
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