На сельскохозяйственном поле в Киевской области появилась фигура в виде бутылки.

Об этом пишет InsiderUKR.

По информации, огромный знак появился буквально из ниоткуда.

На пшеничном поле под Киевом появилась гигантская бутылка! Фигуру видно из космоса: длина 202 метра и ширина 57 метров.

Отмечается, что она очень масштабно выглядит на фоне деревьев и агротехники.

Фото: Telegram/ InsiderUKR

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