Под Киевом на поле "материализовалась" необычная фигура [ Редактировать ]
Фото: InsiderUA
На сельскохозяйственном поле в Киевской области появилась фигура в виде бутылки.
Об этом пишет InsiderUKR.
По информации, огромный знак появился буквально из ниоткуда.
На пшеничном поле под Киевом появилась гигантская бутылка! Фигуру видно из космоса: длина 202 метра и ширина 57 метров.
Отмечается, что она очень масштабно выглядит на фоне деревьев и агротехники.
Фото: Telegram/ InsiderUKR
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