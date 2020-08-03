Їм це вдалося. Американський космічний корабель приватної компанії SpaceX уперше здійcнив пілотований політ на орбіту. Цієї ночі Dragon Crew повернувся на Землю. Дивіться, як це було.

Дуглас Герлі, астронавт:

Знаєте, це така неймовірна одіссея, тривалістю вісім років. П'ять років минуло. відколи ми з Бобом почали працювати у цій програмі. Дійти до цієї точки - здійснити перший пілотований політ на "Дреґоні"- це просто фантастично.

Це своїми враженнями після історичного польоту ділиться астронавт Дуглас Герлі. Він разом із Робертом Бенкеном був у складі екіпажу, який уперше вирушив на орбіту приватним американським кораблем. Ось кадри, за якими, затамувавши подих, стежила вся планета. Dragon Crew за допомогою парашутів спускається на воду в Мексиканській затоці неподалік від Флориди.

Астронавти провели в космосі понад два місяці - корабель вийшов на орбіту наприкінці травня і пристикувався до Міжнародної космічної станції. Компанія SpaceX уперше представила Dragon Crew шість років тому, а відправити людину в космос - мрія всього життя засновника компанії Ілона Маска.

Хоча говорити про всіх ще рано. Попереду розбір польоту. Якщо його визнають успішним, компанія Ілона Маска зможе регулярно доставляти людей на МКС для НАСА.

Ілон Маск, засновник компанії SpaceХ:

Я не вельми релігійна людина, та за цю місію молився. Бо це те, за що може порадіти увесь світ і сприйняти як досягнення всього людства. Зараз складні часи - хороших новин мало. А це - одна з добрих подій для всіх - хай там де ви на Землі живете. Сподіваюсь, вона вас потішила.

Dragon Crew перший приватний космічний корабель багаторазового використання, створений на замовлення агенції NASA. Проте не єдиний. Компанія Boeing восени планує відправити свій Starliner у тестовий безпілотний політ, а наступного року - взяти на його борт екіпаж.

Розробки SpaceХ і Boeing можуть повністю замінити для NASA російські кораблі "Союз", якими дотепер доставляють на МКС персонал і вантажі.