Естонія закрила авіапростір з Україною, майже одразу після відновлення польотів - усе через погіршення показників захворюваності на COVID у нашій країні. Нові "червоні" та "зелені" списки держав тепер є і в України. Що змінилося - розкаже Олена Абрамович.

"Покращення" тривало недовго. Рейси з Києва, Львова та Харкова до естонської столиці відновились у четвер. Та вже в п'ятницю статистичні дані з України погіршились і Таллінн був змушений знову закрити небо. Рейси скасували щонайменше на найближчий тиждень, пишуть естонські ЗМІ.

Літати до Естонії, як і до практично усіх інших країн ЄС, нагадаю, наразі мають право лише ті українці, в кого є дозвіл на проживання у державах Євросоюзу. І за останні тижні для них з'явились додаткові умови. Так, до прикладу, Нідерланди, Німеччина, Бельгія - вимагають тепер ще й здати тест на COVID або відбути двотижневий карантин. Причому бельгійці перевірками в аеропорту не обмежились - з 1 серпня запровадили ще й вибірковий прикордонний контроль на дорогах, щоб відправляти на карантин, хто приїздить в країну на авто.

Режі Калю, речник фередальної поліції Бельгії:

Ми розгортаємо контроль у певних зонах, де прикордонні дороги найбільше завантажені. І це стосується не лише на автошляхів. Задіяні усі підрозділи поліції. Це може бути як цілеспрямований контроль, так і спонтанні перевірки, наприклад, на залізничних вокзалах.

Змінила й Україна свій підхід до тих, хто приїздить з-за кордону. У МОЗ оновили класифікацію країн на "червоні" та "зелені", обравши методику, яку використовують у ЄС. Київ тепер враховує не кількість "активних випадків", тобто тих, хто хворіє. А звертає увагу на нові виявлені випадки за останні два тижні та їх приріст. Таким чином з "зелених" списків у "червоні" потрапили Нідерланди, Німеччина, Польща і ряд інших країн.

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України:

Загалом у нас 66 країн зелених, всі інші червоні. Коли ми кажемо про зелену країну, то люди, які приїжджають із зеленої країни на територію України, вони повинні мати поліс медстрахування і далі показують це при перетині держкордону. І без самоізоляції і без проведення тестів проходять на територію України.

Оновлювати "червоні" та "зелені" списки МОЗ тепер буде не щодня, як раніше, а що два тижні, як це роблять в Європі. Тож тепер планувати поїздки буде дещо простіше. До того ж, Київ дозволяє прибулим з "червоних" зон здати тест на коронавірус просто в аеропорту і вже через добу, якщо хвороби не виявлять, можна виходити з самоізоляції. В Бельгії, до прикладу, потрібно чекати результатів кілька днів і здавати тести двічі з певним інтервалом.