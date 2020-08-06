Зеленский назначил 90 судей [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский назначил 90 судей в местных общих судах.
Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.
Согласно указу №313/2020 назначены 29 судей: на должность судьи Крыжопольского районного суда Винницкой области назначена Елена Кантониста; судьи Тепликского районного суда Винницкой области Елена Бондарук; судьи Локачинского районного суда Волынской области Александра Безпятко; судьи Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области Алексей Гузоватый; судьи Бабушкинского райсуда Днипра Игорь Кондрашов; судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области Елена Агеева.
Также судьями Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области назначены Екатерина Дегтяренко, Ирина Логойда, судьей Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области - Алексей Безрядин; судьей Гайворонского райсуда Кировоградской области - Михаил Венгрин; судьей Сватовского районного суда Луганской области - Татьяна Бурдун и другие.
Указом №312/2020 назначен 31 судья в местных судах Винницкой области, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской и других.
Указом №311/2020 назначены 30 судей местных судов в разных городах и областях.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Татарова замглавы Офиса президента. Также Зеленский сменил начальника Главного управления разведки Минобороны.
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