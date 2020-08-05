Президент Украины Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны страны и назначил на эту должность Кирилла Буданова. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указом №307/2020 Зеленский уволил с этой должности Василия Бурбу, а указом №308/2020 от 5 августа - назначил Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Смена начальника Главного управления разведки Министерства обороны связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности.

Василий Бурба возглавлял ГУР Минобороны с 15 октября 2016 года. Кирилл Буданов является офицером ГУ разведки Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента.