Более 10 тысяч жителей Крыма, купивших автомобили в лизинг у украинских компаний до оккупации полуострова Россией, рискуют лишиться их в ближайшее время, поскольку до сих пор не могут стать официальными владельцами своих машин. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на правозащитников.

В зоне риска оказались автовладельцы, заключившие до аннексии Крыма договоры финансового лизинга с компаниями "Приват-лизинг", "Порше лизинг Украина" и др., учредителями которых являлись украинские банки. В мае 2014 года украинские банки ушли из Крыма, в результате чего крымчане потеряли возможность выплатить им ссуды и оформить авто в полную собственность.

В конце 2015 года в России приняли закон, согласно которому требовать погашения долга по украинским обязательствам могут только аккредитованные российские компании, которые приобрели долги.

Ряд лизинговых компаний, работавших в Крыму, своих ссуд не продавали, то есть обязательства перед ними в России считают прекращенными.

Проблема в том, что в случае с лизингом автомобиль остается имуществом лизингодателя до полной выплаты всей суммы. Таким образом крымчане, купившие машины в лизинг, не могут переоформить право собственности на них.

В 2015 году российские власти разрешили жителям Крыма, у которых отсутствует документальное подтверждение права собственности, получить временные регистрационные документы на пять лет (без выдачи паспорта транспортного средства).

Однако отпущенный постановлением срок истекает, обращает внимание издание. Предполагалось, что автовладельцы смогут оформлять на них право собственности через суд. Российское законодательство позволяет оформить собственность на транспортное средство после пяти лет владения.

Однако суды оккупированного Крыма и Севастополя не спешат признавать право собственности владельцев таких авто из-за отсутствия прецедентов. Точку в этом вопросе должен поставить Верховный суд России.

Пока же крымчане, купивших автомобили в лизинг до 2014 года, не могут зарегистрировать их на себя. Между тем, ГИБДД обязано конфисковать машину после истечения срока временной регистрации, если у транспортного средства отсутствует собственник.

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