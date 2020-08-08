Учителям перед началом учебного года не будут делать тесты на коронавирус.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в стране нету механизма, который позволил бы учителям проходить анализы на COVID-19.

У нас все, что касается тестирования, предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, кто именно требует проведения тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирований наших учителей - его нет. Только исключительно, если есть симптомы или учитель является контактным лицом.

Отмечается, что в среднеобразовательных учебных заведениях будут утилизировать средства индивидуальной защиты.

Ранее мы писали, что с 1 сентября в украинских школах установят новые правила обучения. Будут установлены правила карантина.