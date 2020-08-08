"Карантинное" обучение: в Минздраве сделали заявление [ Редактировать ]
Учителям перед началом учебного года не будут делать тесты на коронавирус.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, в стране нету механизма, который позволил бы учителям проходить анализы на COVID-19.
У нас все, что касается тестирования, предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, кто именно требует проведения тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирований наших учителей - его нет. Только исключительно, если есть симптомы или учитель является контактным лицом.
Отмечается, что в среднеобразовательных учебных заведениях будут утилизировать средства индивидуальной защиты.
Ранее мы писали, что с 1 сентября в украинских школах установят новые правила обучения. Будут установлены правила карантина.
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