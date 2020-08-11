"Де ти, Європо?": білоруська діаспора влаштувала демонстрацію у Брюсселі [ Редактировать ]
Демонстрацію влаштувала і білоруська діаспора у Брюсселі. У центр єврокварталу поблизу Єврокомісії та Євроради близько сотні людей прийшли з національними прапорами та плакатами з надписами "Де ти, Європо?", "Допоможіть звільнити політичних в'язнів", та "Лукашенко - диктатор".
Протестувальники наполягали - результати виборів сфальсифіковані, і Євросоюз мусить втрутитися та допомогти білоруському народу.
Марина Лівотенко, представниця білоруської діаспори:
Екзитпол показав зовсім інші підрахунки. І те, що пише наша виборча комісія, не відповідає дійсності. Звісно, наші акції відбуваються біля Євроструктур, бо від євроструктур залежить і незалежність нашої країни.
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