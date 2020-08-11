Демонстрацію влаштувала і білоруська діаспора у Брюсселі. У центр єврокварталу поблизу Єврокомісії та Євроради близько сотні людей прийшли з національними прапорами та плакатами з надписами "Де ти, Європо?", "Допоможіть звільнити політичних в'язнів", та "Лукашенко - диктатор".

Протестувальники наполягали - результати виборів сфальсифіковані, і Євросоюз мусить втрутитися та допомогти білоруському народу.

Марина Лівотенко, представниця білоруської діаспори: