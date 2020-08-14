Зеленский не поедет в Беларусь: названа причина [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский не будет совершать визит в Беларусь до стабилизации ситуации в республике. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Украинского радио".
Напомним, что по словам главы МИД, Украина примет решение о признании или не признании результатов выборов президента Беларуси после того, как их официально объявит Центральная избирательная комиссия республики.
Ранее сообщалось, что Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила жилье. Также мы писали о том, что Лукашенко отреагировал на забастовку в стране.
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