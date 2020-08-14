Президент Украины Владимир Зеленский не будет совершать визит в Беларусь до стабилизации ситуации в республике. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Украинского радио".

Напомним, что по словам главы МИД, Украина примет решение о признании или не признании результатов выборов президента Беларуси после того, как их официально объявит Центральная избирательная комиссия республики.

Ранее сообщалось, что Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила жилье. Также мы писали о том, что Лукашенко отреагировал на забастовку в стране.