У Дубаї льодом охолоджують басейни та приміщення [ Редактировать ]
У Дубаї почали льодом охолоджувати басейни у спеку. Там запустили стартап - і тепер рефрижератор розвозить замовникам величезні крижані брили. Їх також використовують для освіження і зволоження повітря у приміщеннях. Підприємці кажуть: упродовж літа клієнтів хоч відбавляй.
Адже через пандемію, люди більше часу проводять вдома і не проти освіжитися. І, схоже, наразі падіння попиту на товар не буде. Наступного тижня стовпчики термометра там підніматимуться до плюс 40.
Джерін, менеджер з продажів:
Попит на кригу, особливо для басейнів, починається вже з квітня. Зазвичай клієнти просять знизити температуру на 5-10 градусів. Для цього, за різних умов, знадобиться різна кількість брил. Усе залежить від погоди.
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