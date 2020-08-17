У Дубаї почали льодом охолоджувати басейни у спеку. Там запустили стартап - і тепер рефрижератор розвозить замовникам величезні крижані брили. Їх також використовують для освіження і зволоження повітря у приміщеннях. Підприємці кажуть: упродовж літа клієнтів хоч відбавляй.

Адже через пандемію, люди більше часу проводять вдома і не проти освіжитися. І, схоже, наразі падіння попиту на товар не буде. Наступного тижня стовпчики термометра там підніматимуться до плюс 40.

Джерін, менеджер з продажів: