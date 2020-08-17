У Лівані дві тисячі лікарів залишилися без роботи [ Редактировать ]
Дві тисячі лікарів у Бейруті були поранені чи втратили роботу через вибух у порту. Про це повідомив голова медичної профспілки. За його словами, більш як двом десяткам шпиталів необхідна термінова фінансова допомога. Крім того, частина фахівців виїжджає на роботу за кордон.
Вибух на додачу знищив запаси вакцин для дітей та сховища із засобами захисту проти коронавірусу. У порту Бейрута рвонуло четвертого серпня. Здетонували три тисячі тонн селітри.
За останніми даними загинули 220 людей, 6 тисяч травмовані, понад сотня зникли безвісти. Сотні тисяч залишилися без домівок.
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