Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что макропрогноз Национального банка построен на предположении, что МВФ предоставит второй транш Украине в этом году. Об этом пишет "РБК-Украина".

Я считаю, что в настоящее время мы успешно движемся по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков. Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с другими нашими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в текущем году.

Вместе с тем он не назвал точных сроков получения второго транша, отметив, что "сейчас отпускной сезон".

"Точные даты будут понятны ближе к концу августа", - добавил Шевченко.

Ранее мы писали о том, что Шевченко рассказал о траншах МВФ.