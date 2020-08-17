Транш МВФ: когда в Нацбанке ждут деньги [ Редактировать ]
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что макропрогноз Национального банка построен на предположении, что МВФ предоставит второй транш Украине в этом году. Об этом пишет "РБК-Украина".
Я считаю, что в настоящее время мы успешно движемся по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков. Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с другими нашими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в текущем году.
Вместе с тем он не назвал точных сроков получения второго транша, отметив, что "сейчас отпускной сезон".
"Точные даты будут понятны ближе к концу августа", - добавил Шевченко.
Ранее мы писали о том, что Шевченко рассказал о траншах МВФ.
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