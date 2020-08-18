У зоопарку Чехії народились бегемотиками [ Редактировать ]
В одному з зоопарків на півночі Чехії відвідувачі можуть помилуватися новонародженими бегемотиками. Це неабияка рідкість, зазвичай, тваринки з'являються на світ взимку і побачити їх вдається лише за кілька місяців.
Бегемотики, які спершу здебільшого плавали у водоймі, - помалу освоюють і галявину поблизу неї. Подивитися на малюків у звіринці радять ввечері, коли вони найбільш активні. В інший час - ховаються за мамою.
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