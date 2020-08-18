В одному з зоопарків на півночі Чехії відвідувачі можуть помилуватися новонародженими бегемотиками. Це неабияка рідкість, зазвичай, тваринки з'являються на світ взимку і побачити їх вдається лише за кілька місяців.

Бегемотики, які спершу здебільшого плавали у водоймі, - помалу освоюють і галявину поблизу неї. Подивитися на малюків у звіринці радять ввечері, коли вони найбільш активні. В інший час - ховаються за мамою.