Галкин умилил фанатов семейным видео [ Редактировать ]
Известный российский актер, шоумэн Максим Галкин вдохновил поклонников новым видео. Так, соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте знаменитости.
Отметим, что на видео маленький сын Галкина и Пугачевой, Гарри играет во дворе дома.
"Мечта. Детство. Самолетик", - подписал публикацию Максим.
Детство. Самолётик #гдежетымечта #еленакамбурова
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
Поклонников умилило семейное видео, которое показал Максим. Они "засыпали" звездную семью комплиментами.
Напомним, ранее Алла Пугачева удивила фанатов сменой имиджа. Читайте также, Даша Астафьева изменилась до неузнаваемости.
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