"Опозиційна платформа - За життя" закликала допустити Максима Ткачука до відбору на дитяче Євробачення [ Редактировать ]
Підтримати Максима Ткачука вирішили в Києві. Близько двох сотень представників молодіжного крила партії "Опозиційна платформа - За життя" прийшли до будівлі суспільного мовника.
У руках тримали прапори і плакати. Вони вимагали припинити цькування хлопчика і допустити його до відбору на дитяче Євробачення. На вияв підтримки - виконали пісню "Смуглянка", а хлопцю пообіцяли допомогти зняти власний кліп.
Артем Марчевський, голова молодіжного крила партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мальчика который выигрывал не одно, не один песенный конкурс на международной арене, который отстаивает интересы страны на международной арене и по нашему мнению и по мнению юристов, по мнению каждого здравомыслящего человека это все произошло абсолютно незаконно поэтому мы требуем дать возможность Максиму Ткачуку принять участие
Михайло Наконечний член політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Ми обіцяємо юридичну підтримку, ми обіцяємо, що ми не залишимо це просто так ми будемо звертатися у випадку відмови до суддів, будуть ініційовані вже депутатські звернення і ця ситуація обов'язково знайде свій вихід. Найголовніше що це український талант, якого просто затирають через те що він не такий форматний як хочуть бачити в НТКУ.
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