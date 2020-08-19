Підтримати Максима Ткачука вирішили в Києві. Близько двох сотень представників молодіжного крила партії "Опозиційна платформа - За життя" прийшли до будівлі суспільного мовника.

У руках тримали прапори і плакати. Вони вимагали припинити цькування хлопчика і допустити його до відбору на дитяче Євробачення. На вияв підтримки - виконали пісню "Смуглянка", а хлопцю пообіцяли допомогти зняти власний кліп.

Артем Марчевський, голова молодіжного крила партії "Опозиційна платформа - За життя":

Мальчика который выигрывал не одно, не один песенный конкурс на международной арене, который отстаивает интересы страны на международной арене и по нашему мнению и по мнению юристов, по мнению каждого здравомыслящего человека это все произошло абсолютно незаконно поэтому мы требуем дать возможность Максиму Ткачуку принять участие

Михайло Наконечний член політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя":