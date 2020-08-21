У світі вже понад 22 мільйона 900 тисяч хворих на коронавірус. Близько двох третин із них одужали, летальних випадків майже 800 тисяч. Антилідери у світовій статистиці за кількістю хворих: США, Бразилія, Індія та Росія. Від початку доби більш ніж 1200 людей померли від COVID-19, при чому понад 600 загиблих - у Мексиці.

* * *

В окремих регіонах Іспанії епідемія вийшла з-під контролю. За останню добу там зафіксували понад 7 тисяч нових випадків інфікування - це найбільше зростання за останні кілька місяців. У тамтешньому МОЗі визнали: хоч на національному рівні розповсюдження вірусу вдається контролювати, в деяких місцях про відстеження темпів зараження навіть не йдеться. Координатор надзвичайних ситуацій в МОЗ Іспанії Фернандо Сімон попередив: якщо розповсюдження інфекції й надалі набиратиме обертів, надто багато людей опиняться у лікарні, чимало можуть потрапити до реанімації і померти. За попередні 7 днів в Іспанії - 131 летальний випадок, в той час як місяць тому там протягом тижня фіксували лише 12 смертей.

* * *

Латинська Америка перетнула психологічну межу - там понад чверть мільйона загиблих від коронавірусу. Це регіон, у якому COVID-19 забрав найбільше життів. За останній тиждень там реєстрували понад 3 тисячі смертей щодня. У Перу, Колумбії та Аргентині ці цифри продовжують зростати. Бразилія - друга у рейтингу антилідерів за кількістю хворих на коронавірус у світі. Там недуга вбила понад 112 тисяч людей. Утім, у бразильському Міністерстві охорони здоров'я вважають: найгірше вже позаду - і прогнозують, що поширення вірусу може сповільнитися.

* * *

У Мексиці від початку доби повідомили про 625 летальних випадки - а це майже половина від світової кількості загиблих за добу. Загалом там майже 550 тисяч хворих. Померли біля 60 тисяч людей.

* * *

Південна Корея розгорне кампанію з тестування, аби контролювати другу хвилю коронавірусу. Місцева влада занепокоєна, що інфекція може спалахнути через політичні мітинги, які пройшли у Сеулі минулого тижня. Тож урядовці збирають імена усіх протестувальників, а також наполягають на масовому тестуванні. Для порушників карантинних заходів планують запровадити штрафи. У Південній Кореї минулої доби зафіксували понад три сотні нових випадків інфікування - це найбільший показник з березня. Тож у Сеулі та деяких містах знову ввели карантинні заборони. Якщо ж кількість нових захворювань не зменшиться за вихідні, уряд готується ввести жорсткі обмеження і закрити школи.