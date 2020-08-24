Национальный банк Украины планирует создать реестр коллекторских компаний и обновить подходы к регулированию этой деятельности. Об этом заявила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает пресс-служба регулятора.

Банкир признала, что существует "определенная неурегулированность" в законодательстве и правилах работы коллекторов. НБУ за месяц получил 535 жалоб граждан относительно действий коллекторских компаний. По итогам их рассмотрения были выявлены случаи грубого нарушения коллекторами различных законов.

Замглавы НБУ сообщила, что сейчас готовится законопроект, который урегулирует деятельность коллекторских компаний.

Для коллекторской компании появится требование по соблюдению правил этического поведения с должником... В случае нарушения коллектором правил этического поведения будут предусмотрены меры воздействия и санкции, в том числе исключение из Реестра коллекторских компаний.

Появление Реестра коллекторских компаний станет одним из ключевых изменений. В нем будет систематизирован перечень учреждений, которые могут осуществлять коллекторскую деятельность, а исключение из Реестра будет означать запрет банкам и финансовым компаниям заключать договоры с такой компанией. Владельцам и руководителям такой структуры по "выбиванию долгов" могут запретить заниматься коллекторской деятельностью в течении года.

Исключение из Реестра является одной из запланированных мер воздействия НБУ в ответ на незаконные действия коллекторов. Исключить из реестра могут, если участник рынка не реагирует на письменные требования и штрафные санкции за нарушение требований законодательства при взаимодействии с должником.

Ранее "Подробности" опубликовали материал с советами, что делать и кому жаловаться, если досаждают коллекторы.