"Аигел", Alyona Alyona и "Молчат Дома" выпустили альбом в поддержку пострадавших при разгоне митингов в Беларуси [ Редактировать ]
Независимые музыкальные исполнители из Беларуси, Украины, России и других европейских стран выпустили музыкальный сборник под названием "For Belarus" в поддержку белорусов, пострадавших во время разгонов протестных акций.
Инициатором создания сборника выступила певица Галя Чикис. В него входят 21 трек: композиции от украинской певицы Alyona Alyona ("Вiдчиняй"), российских групп "Аигел" ("Царапки") и "Интурист" ("Товарищ криминал"), белорусских коллективов "Молчат дома" ("Я не коммунист") и Super Besse (кавер на "Перемен" Виктора Цоя), шведской исполнительницы Молли Нильссон ("The Power Ballad") и нидерландского певца Томаса Азиера ("For Tsoy").
Цель этого международного сборника - проявить солидарность с храбрыми белорусами и собрать деньги для жертв репрессий. Ждать некогда - им сейчас остро нужна наша помощь.
Альбом можно скачать за любую цену на сайте Bandcamp. Все вырученные средства будут напрямую переводиться в Belarus Solidarity Foundation - фонд помощи белорусам, собирающий пожертвования в Facebook.
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