Вакцина от коронавируса: в ВОЗ сделали заявление [ Редактировать ]
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире стартует со средины 2021 года.
Об этом сообщает Reuters.
Так, пока ни одна из вакцин-кандидатов на испытаниях в ходе второй и третьей стадии не показала эффективности на уровне не менее 50%.
Мы действительно не ожидаем массовой вакцинации до середины следующего года. Третья фаза должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна.
Отмечается, что все данные, полученные в ходе испытаний, должны быть обнародованы и сопоставлены между собой.
Ранее мы писали, что в Великобритании начали испытания на людях вакцины от коронавируса. В испытаниях препарата примут участие около 50 волонтеров.
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