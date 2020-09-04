Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире стартует со средины 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

Так, пока ни одна из вакцин-кандидатов на испытаниях в ходе второй и третьей стадии не показала эффективности на уровне не менее 50%.

Мы действительно не ожидаем массовой вакцинации до середины следующего года. Третья фаза должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна.

Отмечается, что все данные, полученные в ходе испытаний, должны быть обнародованы и сопоставлены между собой.

Ранее мы писали, что в Великобритании начали испытания на людях вакцины от коронавируса. В испытаниях препарата примут участие около 50 волонтеров.