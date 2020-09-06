На Донбасі цими днями відзначають 77-му річницю визволення від нацистів. Урочистості з цієї нагоди відбуваються в багатьох містах регіону. Сьогодні, зокрема, День визволення відзначали в Дружківці та Костянтинівці. Протягом 1941-43 років бої на Донбасі були запеклими. Гітлерівці вщент зруйнували промисловість та інфраструктуру Донбасу. Присутні вшанували пам'ять полеглих та привітали ветеранів.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":