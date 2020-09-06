На Донбасі відзначають річницю визволення від нацистів [ Редактировать ]
На Донбасі цими днями відзначають 77-му річницю визволення від нацистів. Урочистості з цієї нагоди відбуваються в багатьох містах регіону. Сьогодні, зокрема, День визволення відзначали в Дружківці та Костянтинівці. Протягом 1941-43 років бої на Донбасі були запеклими. Гітлерівці вщент зруйнували промисловість та інфраструктуру Донбасу. Присутні вшанували пам'ять полеглих та привітали ветеранів.
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Для нашей команды большая честь и большая ответственность встречаясь с ветеранами, сегодня правильно сформировать команду. Правильно подготовиться к 25 октября, дню местных выборов. Все уже прекрасно знают, что 500 тисяч жителей Донбаса ЗЕ-власть лишила права голоса. И там где выборы назначены, мы организуем и проведем эти выборы. Во всех остальных местах мы добьемся также что в ближайшее время эти выборы тоже состоялись.
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