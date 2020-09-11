Во время уборки в своем доме житель Англии обнаружил чайник, который, как оказалось, принадлежал китайскому императору.

Об этом пишет The Mirror.

Перед тем, как отдать находку в благотворительный магазин, он отнес чайник оценщику. Оказалось, что находка является кувшин для вина, вероятно принадлежавшем китайскому императору Цяньлуну.

Отмечается, что чайник привез дедушка счастливчика из Китая, когда базировался там во время Второй мировой войны. кувшин может уйти с молотка за 100 тысяч фунтов стерлингов.

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