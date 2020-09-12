Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец - Конор Макгрегор арестован на Корсике. Его обвинили в попытке сексуального насилия и хулиганство в виде публичного обнажения. Об этом сообщает ТMZ.

По данным издания, ирландца доставили в отдел полиции, где его допросили, после чего он был отпущен. Сам боец отрицает обвинения.

Как сообили в издании France 24 со ссылкой на заявление прокуратуры - жалоба на ирландца была подана еще 10 сентября, а детали ситуации с участием Макгрегора не уточняются. Конор был допрошен в местной жандармерии и был отпущен.

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Стоит отметить, что в это время Макгрегор путешествовал вместе с невестой Ди Девлин на своей яхте. У пары - двое детей.

фото: открытый источник

Напомним, ранее Макгрегор уже объявил о завершении карьеры бойца.

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