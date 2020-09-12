Конон Макгрегор арестован за подозрение в сексуальном насилии [ Редактировать ]
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец - Конор Макгрегор арестован на Корсике. Его обвинили в попытке сексуального насилия и хулиганство в виде публичного обнажения. Об этом сообщает ТMZ.
По данным издания, ирландца доставили в отдел полиции, где его допросили, после чего он был отпущен. Сам боец отрицает обвинения.
Как сообили в издании France 24 со ссылкой на заявление прокуратуры - жалоба на ирландца была подана еще 10 сентября, а детали ситуации с участием Макгрегора не уточняются. Конор был допрошен в местной жандармерии и был отпущен.
Стоит отметить, что в это время Макгрегор путешествовал вместе с невестой Ди Девлин на своей яхте. У пары - двое детей.
фото: открытый источник
Напомним, ранее Макгрегор уже объявил о завершении карьеры бойца.
Читайте также, Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд.
по теме
22-летнего боксера убили на семейном пикнике
В США застрелили боксера из компании Флойда Мейвезера
Загони армійців та колючий дріт: Лукашенко стягує до Мінська військову техніку
Стелу "Мінськ місто-герой", улюблене місце збору протестувальників - оточили загонами армійців та колючим дротом
В Черновцах полицейский на BMW повис на заборе (фото)
полицейский на BMW врезвлся в забор и повис на нем
В Ривно задержали агента ФСБ России, который готовил взрыв (фото)
В Ривно задержали агента ФСБ России, котрый готовил взрыв на объекте критической инфраструктуры
В Иране казнили чемпиона по борьбе: названа причина
В Иране казнен чемпион по греко-римской борьбе