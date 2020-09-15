Верховная Рада на заседании во вторник, 15 сентября, поддержала (310 голосов "за") во втором чтении законопроект, расширяющий перечень кредитных договоров, на которые распространяется действие закона "О потребительском кредитовании". Первое чтение законопроект прошел еще в феврале этого года.

Согласно документу, из перечня договоров, на которые не распространяется действие закона "О потребительском кредитовании" будут исключены:

кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца ;

; кредитные договоры, общая сумма кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы (на данный момент - 5000 грн), установленной на день заключения кредитного договора.

Кроме того, законопроект предлагает:

установить, что на кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, не распространяются нормы о необходимости предоставления заемщиком потребителю до заключения договора "паспорта" потребительского кредита относительно очередности погашения требований по договору о потребительском кредите;

ограничить общую сумму платежей, подлежащих уплате кредитором, если он не выполнит обязательства по договору о займе, общий размер которого не превышает одну минимальную зарплату. Ограничение составит двойную сумму, полученную потребителем по такому договору. Таким образом максимальная сумма взыскания по микрокредиту - двойной размер взятого кредита .

. установить, что согласие кредитора на передачу информации относительно займа хотя бы в одно бюро кредитных историй, которое включено в Единый реестр бюро кредитных историй, является обязательным условием предоставления кредита;

обязать учреждение, которое выдает кредит, передавать информацию по всем потребительским кредитам (включая переуступку прав требования), в порядке, определенном законом "Об организации формирования и обращения кредитных историй", хотя бы в одно бюро кредитных историй, которое включено в Единый реестр бюро кредитных историй;

сократить срок внесения кредитным бюро полученных от заемщика сведений с семи до трех рабочих дней.

Кроме того, проект закона предусматривает установление очередности погашения требований по договору о потребительском кредите. В первую очередь заемщик должен выплатить просроченную к возвращению сумму кредита и проценты за пользование займом, а во вторую - неустойку и другие платежи.

Ранее сообщалось, что Рада разрешила кандидатам в депутаты на местных выборах не сообщать о судимости и одобрила арест без права залога для наркоторговцев.