Гражданин Израиля пытался незаконно пересечь границу Украины и Беларуси. Его принудительно вернули на сопредельную сторону и запретили ему въезд в Украину на пять лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Мужчина попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области, однако был задержан пограничным нарядом. Нарушителем оказался гражданин Израиля 1978 года рождения.

В Госпогранслужбе отметили, что для нарушения границы мужчина избрал болотистую местность, вероятно надеясь, что на таком направлении ему это точно удастся.

На иностранца составлены админматериалы по ч.1 ст. 204 КУоАП, а также проставлен запрет въезда в Украину сроком на пять лет. Он уже принудительно возвращен на сопредельную сторону.

Ранее мы писали о том, что тысячи хасидов застряли на границе Беларуси и Украины.