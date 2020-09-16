Хасид пытался попасть в Украину через болото [ Редактировать ]
Гражданин Израиля пытался незаконно пересечь границу Украины и Беларуси. Его принудительно вернули на сопредельную сторону и запретили ему въезд в Украину на пять лет.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Мужчина попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области, однако был задержан пограничным нарядом. Нарушителем оказался гражданин Израиля 1978 года рождения.
В Госпогранслужбе отметили, что для нарушения границы мужчина избрал болотистую местность, вероятно надеясь, что на таком направлении ему это точно удастся.
На иностранца составлены админматериалы по ч.1 ст. 204 КУоАП, а также проставлен запрет въезда в Украину сроком на пять лет. Он уже принудительно возвращен на сопредельную сторону.
Ранее мы писали о том, что тысячи хасидов застряли на границе Беларуси и Украины.
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