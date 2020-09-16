Шмыгаль пояснил большой дефицит бюджета-2021 [ Редактировать ]
Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2021 год дефицит на уровне 6% от ВВП для реагирования на кризис. Это сделано для того, чтобы не повышать налоги. Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Из-за пандемии почти каждая страна в мире увеличила дефициты своих бюджетов. Это было сделано для того, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину и поддержать людей и бизнес", - сказал он.
По его словам бюджетный дефицит на следующий год на 1,5% меньше, чем в текущем году. "Министерство финансов тщательно просчитало пути привлечения финансирования для покрытия такого уровня дефицита", - сказал он.
Ранее в Верховной Раде показали проект госбюджета на 2021 год.
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