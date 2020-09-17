На засіданні ТКГ обговорили умови проведення місцевих виборів на Донбасі [ Редактировать ]
Обмін полоненими, режим тиші та місцеві вибори на Донбасі - такі питання обговорили на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи.
Перемовини тривали майже сім годин в онлайн-режимі. Українська сторона вкотре наголосила: громадяни, яких незаконно утримують на окупованих територіях, мають бути негайно звільнені без жодних політичних умов.
Утім, це питання, як і багато інших, блокує Кремль. Москва вимагає від Києва переглянуту постанову Верховної Ради про місцеві вибори. І хоче, аби вони відбулися в ОРДЛО одночасно з тими, що будуть на підконтрольній території.
Голова делегації Леонід Кравчук наголосив: зміни до постанови про місцеві вибори може внести лише Верховна Рада.
по теме
Тристороння контактна група обговорить великий обмін полоненими на Донбасі
На територію ОРДЛО приїдуть представники Червоного Хреста, - це перший етап процесу обміну полоненими
Обмен пленными на Донбассе: Андрей Ермак сделал заявление
Ермак сделал заявление о том, в каком формате может состоятся обмен пленными
ЗСУ облаштовують на передовій бліндажі за новітніми технологіями
Бліндажі захищені так, що витримують пожежі і щільний мінометний обстріл
Бойовики стягують до передової важке озброєння
За даними звіту ОБСЄ, бойовики розміщують озброєння за межами виділених місць зберігання
Местные выборы и обмен пленными: что обсудили в ТКГ
В среду, 16 сентября, завершилось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе