Обмін полоненими, режим тиші та місцеві вибори на Донбасі - такі питання обговорили на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи.

Перемовини тривали майже сім годин в онлайн-режимі. Українська сторона вкотре наголосила: громадяни, яких незаконно утримують на окупованих територіях, мають бути негайно звільнені без жодних політичних умов.

Утім, це питання, як і багато інших, блокує Кремль. Москва вимагає від Києва переглянуту постанову Верховної Ради про місцеві вибори. І хоче, аби вони відбулися в ОРДЛО одночасно з тими, що будуть на підконтрольній території.

Голова делегації Леонід Кравчук наголосив: зміни до постанови про місцеві вибори може внести лише Верховна Рада.