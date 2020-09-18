Бельгійська принцеса Елізабет долучилася до збройних сил країни. 18-річна спадкоємниця трону вступила до королівської військової школи.

Як і решта новобранців, Елізабет проходить муштру - це стрільба, камуфляж, стройова і фізична підготовка. Каже, що таке навчання необхідне, адже монарх у Бельгії - це головнокомандувач збройних сил.

Принцеса перша в лінії спадкоємства бельгійського престолу.