В Украине обновят зоны карантина [ Редактировать ]
В пятницу, 18 сентября, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проведет заседание. Примут решение об обновлении карантинного зонирования. Об этом "РБК-Украина" сообщили в Кабмине.
О причинах отсрочки заседания не сообщили.
Отметим, комиссия принимает решение по зонированию каждый четверг, впрочем вчера заседания так и не было.
Днем ранее Кабинет министров принял решение об изменениях условий разделения регионов на зоны карантина. К принятию решения подключили также местные власти. Однако, решение до сих пор не опубликовали на сайте правительства.
Ранее Ляшко заявил, что украинцев ждет стремительный рост заболеваний коронавирусом.
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