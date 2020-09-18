В пятницу, 18 сентября, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проведет заседание. Примут решение об обновлении карантинного зонирования. Об этом "РБК-Украина" сообщили в Кабмине.

О причинах отсрочки заседания не сообщили.

Отметим, комиссия принимает решение по зонированию каждый четверг, впрочем вчера заседания так и не было.

Днем ранее Кабинет министров принял решение об изменениях условий разделения регионов на зоны карантина. К принятию решения подключили также местные власти. Однако, решение до сих пор не опубликовали на сайте правительства.

Ранее Ляшко заявил, что украинцев ждет стремительный рост заболеваний коронавирусом.