Зеленский признал кадровые ошибки и обратился к "слугам народа" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский признал кадровые ошибки в "кандидатах и депутатах". Об этом он написал в соцсетях. Конкретные фамилии глава государства не назвал, но заверил, что исправляет свои просчеты. По словам Зеленского, ошибки допущены из-за того, что он намерен радикально изменить "правила игры".
Любая радикальная смена правил игры - это прежде всего ответственность. За себя и за свою команду. И это бесспорно преодоления тяжелого сопротивления старых ярых коррупционеров на местах, которые буквально спрессованы в прочные кланы и региональные мафии. Давайте показывать людям, что мы готовы работать и бороться. Бороться за то, чтобы вопреки традиционным сговорам, получить еще одну возможность обнулить старые "серые элиты" на местах.
По словам Зеленского, задача местных выборов - не просто поменять фамилии на кабинетных табличках, а создать эффективное комфортное и современное государство.
Сегодня речь идет не только о выборах в органы местного самоуправления. Речь все еще о возможности перезагрузить наши традиционные социальные отношения, в которых годами работало отвратительное правило: коррумпированному меньшинству закон не писан, а большинству - нищета, несправедливость, обман.
Зеленский призвал своих политических сторонников, в том числе депутатов провластной партии "Слуга народа", брать ответственность за смелые и жесткие решения.
Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме "24/7" и постоянно доказывать людям свою полезность.
Ранее "Подробности" писали, что Зеленский рассказал, почему партия "Слуга народа" не взяла на выборы "рейтинговых" мэров.
по теме
Зеленский рассказал, почему "Слуга народа" не взял на выборы "рейтинговых" мэров
Владимир Зеленский рассказал австрийским журналистам, что не хочет брать "под крыло" мэров, которые за время своего правления построили "только парк и фонтан"
Зеленский отреагировал на российские санкции в отношении украинских политиков
Российские санкции против членов ряда украинских парламентских партий в Офисе президента назвали "спекулятивными"и "пропагандистскими"
Зеленский отменил одно из условий участия в выборах
Документ доступен на сайте ВР
Австрия готова быть посредником в урегулировании конфликта на Донбассе
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что лично посещал зону конфликта, когда был министром иностранным дел во время председательства Австрии в ОБСЕ
Зеленский признал, что между Киевом и Москвой начался диалог (видео)
Вместе с тем президент Украины заявил, что после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе между Киевом и Москвой нет никаких "отношений"