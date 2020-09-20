Президент Украины Владимир Зеленский признал кадровые ошибки в "кандидатах и депутатах". Об этом он написал в соцсетях. Конкретные фамилии глава государства не назвал, но заверил, что исправляет свои просчеты. По словам Зеленского, ошибки допущены из-за того, что он намерен радикально изменить "правила игры".

Любая радикальная смена правил игры - это прежде всего ответственность. За себя и за свою команду. И это бесспорно преодоления тяжелого сопротивления старых ярых коррупционеров на местах, которые буквально спрессованы в прочные кланы и региональные мафии. Давайте показывать людям, что мы готовы работать и бороться. Бороться за то, чтобы вопреки традиционным сговорам, получить еще одну возможность обнулить старые "серые элиты" на местах.

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По словам Зеленского, задача местных выборов - не просто поменять фамилии на кабинетных табличках, а создать эффективное комфортное и современное государство.

Сегодня речь идет не только о выборах в органы местного самоуправления. Речь все еще о возможности перезагрузить наши традиционные социальные отношения, в которых годами работало отвратительное правило: коррумпированному меньшинству закон не писан, а большинству - нищета, несправедливость, обман.

Зеленский призвал своих политических сторонников, в том числе депутатов провластной партии "Слуга народа", брать ответственность за смелые и жесткие решения.

Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме "24/7" и постоянно доказывать людям свою полезность.

Ранее "Подробности" писали, что Зеленский рассказал, почему партия "Слуга народа" не взяла на выборы "рейтинговых" мэров.