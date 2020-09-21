В Україні за минулу добу майже три тисячі нових заражень коронавірусом. Найбільше на Харківщині 424, та в Києві 343. За весь період епідемії померло три з половиною тисячі людей. Від сьогодні діє нове епідеміологічне зонування.

Із червоної в помаранчеву перейшли Чернівці, Івано-Франківськ і Тернопіль, там сьогодні запрацюють школи та дитсадки. В помаранчевій зоні залишається і Київ.