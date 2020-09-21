Київ залишився у "помаранчевій зоні" [ Редактировать ]
В Україні за минулу добу майже три тисячі нових заражень коронавірусом. Найбільше на Харківщині 424, та в Києві 343. За весь період епідемії померло три з половиною тисячі людей. Від сьогодні діє нове епідеміологічне зонування.
Із червоної в помаранчеву перейшли Чернівці, Івано-Франківськ і Тернопіль, там сьогодні запрацюють школи та дитсадки. В помаранчевій зоні залишається і Київ.
по теме
Харківська область стала лідером з кількості нових захворювань на COVID-19
3228 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. Такі оперативні дані РНБО. Не здолали недугу 68 людей, одужали понад півтори тисячі
Хворі на COVID-19 зможуть голосувати на місцевих виборах в Україні
В регіонах антилідерах за кількістю нових випадків - Харківщина, Тернопільщина та Київ. Наразі в Україні на COVID-19 хворіють понад 92 тисячі людей
Коронавірус не відступає: чи зможе Україна виробити власну вакцину?
Станом на сьогодні свої вакцини розробляють десятки країн - Штати, Британія, країни Євросоюзу, Китай, Росія, Японія... А що Україна?
"Червона зона" може охопити всю Україну
"Червону зону" карантинних обмежень можуть запровадити в усіх областях, якщо епідситуація погіршиться. Про це заявили в Мінохорони здоров'я. Але поки що таких передумов немає
Україна провалює тестування на коронавірус
Українці масово скаржаться на непунктуальність медичних лабораторій. Результатів безплатних тестів на коронавірус пацієнти чекають по тижню і більше. Дехто вже й видужати встигає