Назначен новый исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований. Эту должность занял Алексей Сухачев. Об этом сообщается на сайте бюро.

По результатам открытого конкурса в августе 2020 он был назначен на должность заместителя директора ГБР. Сейчас в разделе "руководство" на сайте ГБР Сухачев назван исполняющим обязанностей директора бюро.

Он родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя главного управления центрального управления СБУ. В 2017-2019 годах работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры. В 2019-2020 годах проходил военную службу в Службе внешней разведки.

Ранее мы писали, что Кабмин назначил главу "Укрзализныци".