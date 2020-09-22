Назначен исполняющий обязанности директора ГБР [ Редактировать ]
Назначен новый исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований. Эту должность занял Алексей Сухачев. Об этом сообщается на сайте бюро.
По результатам открытого конкурса в августе 2020 он был назначен на должность заместителя директора ГБР. Сейчас в разделе "руководство" на сайте ГБР Сухачев назван исполняющим обязанностей директора бюро.
Он родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".
С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя главного управления центрального управления СБУ. В 2017-2019 годах работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры. В 2019-2020 годах проходил военную службу в Службе внешней разведки.
Ранее мы писали, что Кабмин назначил главу "Укрзализныци".
по теме
Когда в Украину прибудет миссия МВФ: глава Минфина сделал заявление
Министр финансов Сергей Марченко назвал "слухами" информацию о паузе в сотрудничестве Украины с МВФ
Ситуация с распространением COVID-19 достаточно напряженная - Степанов
Сейчас занята почти половина коек, предусмотренных для больных COVID-19
Прогноз погоды на 22 сентября: что обещают синоптики
Во вторник, 22 сентября, в День осеннего равноденствия в Украине будет по-осеннему теплым
22 сентября: какой сегодня праздник
22 сентября - 266-й день года по григорианскому календарю
Курс доллара вырос до максимума с начала года
Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем