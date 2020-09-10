Экс-главу Офиса президента Андрея Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Его вызывают в качестве свидетеля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе отмечают, что он в интервью одном из украинских изданий рассказал о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами вопросов относительно статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, которые не предусмотренные законами.

"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

Ранее суд арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым.