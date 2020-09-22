15-річний Сергій Кондрацький з Хмельниччини бореться з тяжкою хворобою. У хлопчика - саркома Юїнга. Його погодилася прийняти клініка в Ізраїлі. Проте на лікування необхідна захмарна сума, якої в родини немає.

Це почалося, як завжди, несподівано. Минулого літа на прогулянці Сергій пошкодив ногу, відчув сильний біль. Наклали гіпс, ніби стало легше. Проте через деякий час біль посилився, нога набрякла. Лікарі пов'язали це з хворобами росту. Але хлопцеві тільки гіршало. Ліки не допомагали.

Олена Канчалаба, бабуся Сергія:

Повезли до лікарні, медики сказали, що гематома, але самі не знали, що це таке. Тоді його мама - учасниця бойових дій на Донбасі наполягла, щоб зробили УЗД, рентген і направили його на КТ. І на КТ запідозрили саркому.

У Києві, куди хлопчика терміново відвезли на додаткові обстеження, діагноз підтвердили, але лікування не почали. Батьки взялися терміново шукати клініку за кордоном. Карантин додав труднощів, та зрештою ізраїльська лікарня "Іхілов" погодилася прийняти Сергія.

Руслан Глінер, керівник медичного центру:

Мы приняли решение о срочном приезде ребенка в Израиль, без того, что он будет проходить карантин. Здесь мы сделали дополнительные проверки и, к сожалению, диагноз подтвердился - это саркома Юинга.

Діагноз складний - один з найагресивніших видів пухлин. Лікування важке і тривале. Через патологічний перелом, злоякісне утворення буквально роз'їло кістку, попереду - складна операція. Наразі хлопчик пересувається на милицях, проте лікарі кажуть: такий вид раку, при всій його небезпеці, все ж таки піддається терапії. Тож у 15 років підліткові доведеться пройти складний шлях до одужання.

Сергій Кондрацький:

Очень тяжело. Потому что, как химию начинаю капать, становится невыносимо. И тошнит и много чего. Невозможно сидеть, лежать, домой хочется.

Потрапити додому Сергій зможе щонайменше через рік. А зараз на лікування необхідна величезна сума - 400 тисяч доларів, яких у родини просто немає. Його мама - учасниця бойових дій, торік була в зоні ООС на Донбасі, хотіла продовжити контракт, але через хворобу сина не змогла.

Шанси одужати в Сергія є, потрібна лише допомога небайдужих українців.

Допомогти Сергієві можете й ви. Реквізити його рідних зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті Podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".