В Японии пары, которые будут вступать в брак с апреля 2021 года, смогут получать до 600 тыс. йен ($5 700) "подъемных" для начала семейной жизни. Премирование прописано в правительственной программе поддержки молодоженов и стимулирования рождаемости, сообщает "Japan Times".

Чтобы пполучить госпомощь, и муж, и жена должны быть моложе 40 лет на дату регистрации брака и иметь совокупный доход менее 5,4 млн йен ($51,6 тыс.). Планируется, что эти деньги будут идти на покрытие арендной платы и других расходов молодой семьи.

На две трети программу финансирует правительство Японии и треть придется заплатить местным муниципалитетам. Это уже прописано в бюджете на 2021 год.

В 2019 году в Японии родилось рекордно низкое число детей - 865 тысяч. Сверхнизкий уровень рождаемости объясняется в основном тем, что люди поздно вступают в брак или предпочитают оставаться холостыми. В Стране Восходящего Солнца супружеские пары, как правило, заводят двоих детей, но в прошлом году средний показатель упал до 1,36.

Премируя молодые семьи, правительство планирует увеличить количество браков. 29,1% одиноких мужчин в возрасте от 25 до 34 лет и 17,8% одиноких женщин назвали отсутствие средств в качестве основной причины, по которой они не вступают в брак.

Ранее "Подробности" сообщали, что ученые дали неожиданный прогноз о росте населения Земли.