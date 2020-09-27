Автоконцерн BMW получит 18 миллионов долларов штрафа за искажение данных о продажах.

Об этом сообщает CNN.

С 2015 по 2019 год BMW поддерживала резерв неучтенных розничных продаж автомобилей, который она использовала для достижения внутренних ежемесячных целевых показателей продаж независимо от того, когда происходили основные продажи.

Эта практика позволила BMW сохранить лидирующие позиции по розничным продажам относительно других премиальных автокомпаний.

Отмечается, что BMW согласилась на мировое соглашение и штраф без признания вины.

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