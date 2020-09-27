BMW получит огромный штраф за неправду [ Редактировать ]
Автоконцерн BMW получит 18 миллионов долларов штрафа за искажение данных о продажах.
Об этом сообщает CNN.
С 2015 по 2019 год BMW поддерживала резерв неучтенных розничных продаж автомобилей, который она использовала для достижения внутренних ежемесячных целевых показателей продаж независимо от того, когда происходили основные продажи.
Эта практика позволила BMW сохранить лидирующие позиции по розничным продажам относительно других премиальных автокомпаний.
Отмечается, что BMW согласилась на мировое соглашение и штраф без признания вины.
Читайте также, BMW изменил логотип. Новая эмблема призвана привлечь к марке молодежь, которая живет в "цифровом мире".
по теме
Курс валют в Украине на 28 сентября - НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2020 года установил официальный курс
Нобелевская премия "увеличилась в размере"
Это связано с увеличением Фонда Нобеля
Курс доллара вырос до максимума с начала года
Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем
Мировые автоконцерны произведут собственный электромобиль
Электрокары начнут производить с 2023 года
Американский художник заявил о покупке тела Ленина
Он соберет миллиард долларов