Кот-сфинкс увлеченно танцевал перед зеркалом под популярный несколько лет назад трек "Тает лед" и покорил сеть. Движения получились настолько зажигательными, что второй питомец не выдержал и присоединился к кошачьей "дискотеке".

Видеоролик был опубликован в TikTok и набрал более 340 тысяч просмотров.

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"Он танцует в разы круче меня", "Лол, я выпала, когда присоединился второй", "Задыхаюсь от смеха и не могу остановиться!", "Что едят ваши коты? Моим тоже надо!", - пишут в комментариях пользователи.

Ранее мы писали о том, что краб-курильщик рассмешил сеть.