Зажигательные танцы сфинкса под "Тает лед" "взорвали" сеть (видео) [ Редактировать ]
Кот-сфинкс увлеченно танцевал перед зеркалом под популярный несколько лет назад трек "Тает лед" и покорил сеть. Движения получились настолько зажигательными, что второй питомец не выдержал и присоединился к кошачьей "дискотеке".
Видеоролик был опубликован в TikTok и набрал более 340 тысяч просмотров.
"Он танцует в разы круче меня", "Лол, я выпала, когда присоединился второй", "Задыхаюсь от смеха и не могу остановиться!", "Что едят ваши коты? Моим тоже надо!", - пишут в комментариях пользователи.
Ранее мы писали о том, что краб-курильщик рассмешил сеть.
по теме
"Смертельные" объятия: две змеи устроили жесткий бой (видео)
Они начали схватку в жилом доме
Ужасающее самоубийство стало "вирусным" в TikTok
Платформа пытается остановить распространение видео
Пожилой курьер получил "заоблачные" чаевые (видео)
Средства были собраны через социальную сеть
Птичьи "разговоры": ученые поведали об общении пернатых
Диалекты птиц зависят от региона обитания
Животные на досках устроили впечатляющее соревнование (видео)
В нем участвовали жители разных штатов