Хурма довольно полезный фрукт, однако может вызывать проблемы с пищеварением даже у полностью здоровых людей. Людям, испытывающим проблемы с желудочно-кишечным трактом, врачи запрещают есть хурму, передает newsyou.info.

Дело в том, что фрукт содержит в себе большое количество танина, который характерен в основном для незрелых плодов, и большое количество растительных волокон. Эти вещества негативно влияют на желудок и кишечник.

Врачи рекомендуют не кормить хурмой детей, а взрослым съедать не более трех плодов в день.

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