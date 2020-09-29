Какой полезный фрукт опасен для кишечника [ Редактировать ]
Хурма довольно полезный фрукт, однако может вызывать проблемы с пищеварением даже у полностью здоровых людей. Людям, испытывающим проблемы с желудочно-кишечным трактом, врачи запрещают есть хурму, передает newsyou.info.
Дело в том, что фрукт содержит в себе большое количество танина, который характерен в основном для незрелых плодов, и большое количество растительных волокон. Эти вещества негативно влияют на желудок и кишечник.
Врачи рекомендуют не кормить хурмой детей, а взрослым съедать не более трех плодов в день.
Ранее мы писали о том, какие продукты опасны при гипертонии.
по теме
Как похудеть: ТОП овощей для стройности
Врачи назвали продукты, которые следует включить в свой рацион желающим похудеть
Специалисты раскрыли опасность винограда
По словам специалиста, все столовые сорта винограда содержат большое количество сахара
Какие продукты опасны при гипертонии
Гипертония является одной из причин развития сердечных приступов и инсультов
Какие фрукты повышают гемоглобин: ответ медиков
Медики рассказали о фруктах, которые необходимо употреблять для повышения уровня гемоглобина