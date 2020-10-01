В Калифорнии афроамериканцам возместят ущерб за рабство предков.

Самые большие компенсации получат непосредственные потомки порабощенных, об этом сообщает ABC.

Для этого создали рабочую группу, состоящую из 5 губернаторов и 4 человек, которых избрали в законодательном собрании штата.

Отмечается, что другие варианты выплат могут включать в себя списание студенческих ссуд, оплату проектов общественных работ или профессионального обучения.

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