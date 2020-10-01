Афроамериканцам возместят угнетение предков [ Редактировать ]
Фото: дискриминация афроамериканцев/ Газета.ру
В Калифорнии афроамериканцам возместят ущерб за рабство предков.
Самые большие компенсации получат непосредственные потомки порабощенных, об этом сообщает ABC.
Для этого создали рабочую группу, состоящую из 5 губернаторов и 4 человек, которых избрали в законодательном собрании штата.
Отмечается, что другие варианты выплат могут включать в себя списание студенческих ссуд, оплату проектов общественных работ или профессионального обучения.
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